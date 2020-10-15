Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM В каком формате продолжать обучение в школах на Сахалине, решали на родительских собраниях с участием специалистов Роспотребнадзора и педагогов. Большинство школ приняли решение обучаться в традиционном очном формате, об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

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С 19 октября в большинстве школ островного региона начинается учёба в очном формате.

В Ногликах учащиеся 1−8-х классов с 19 октября уйдут на каникулы, а старшеклассники приступят к учёбе в традиционном формате.

В Тымовске пять сельских школ будут работать в обычном режиме. Пять крупных школ после каникул будут обучаться в дистанционном режиме.

В Южно-Сахалинске в школе №18 из-за болезни учителей продолжатся каникулы. Школа №34 приступит к работе в очном режиме. В остальных школах будет смешанный режим — учащиеся с 1-го по 8-й классы будут на каникулах, старшеклассники будут учиться в традиционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день нет планов по закрытию точек общественного питания и ретейла. Об этом 15 октября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.