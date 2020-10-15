Пермь, , 09:50 — REGNUM В Пермском крае жители обеспокоены регулярными короткими звонками на мобильные телефоны с неизвестных номеров. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, если целью прозвона является проверка активности телефона, то такие действия не могут считаться правонарушением, хотя и доставляют неудобство и беспокойство абонентам.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на то, что причин таких регулярных коротких звонков может быть несколько: от безобидной актуализации баз данных телефонов клиентов какой-либо торговой сети и сбора работающих абонентских номеров до мошеннических действий, связанных с банковскими картами, и повышенной тарификацией звонков.

Полиция рекомендует использовать специальные мобильные приложения, которые позволяют идентифицировать звонки, либо «черные» и «белые» списки абонентов. Не следует перезванивать на незнакомые номера. О поступивших подозрительных звонках стоит информировать оператора связи, от которого поступил звонок.