Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии сформирована рабочая группа по созданию и информационному сопровождению единого информационного ресурса, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Межведомственная рабочая группа создана в целях реализации плана основных мероприятий по проведению в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей. В её состав вошли 12 человек. Они будут отвечать за создание единого интернет-ресурса, где объединят материалы по строительству Сурского и Казанского рубежей в Чувашии, в том числе архивные документы, включая рассекреченные в 2020 году.

В межведомственную рабочую группу включены глава мининформполитики, заместители министров культуры и строительства, заместители директоров государственного исторического архива и национальной библиотеки Чувашии, представители администраций Чебоксар и Урмарского района, а также работник музея воинской славы.

Напомним, 14 октября в Чувашии утверждено положение о конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Размер поощрения за разработку эскиза составляет 100 тыс. рублей, за передачу прав будет выплачено ещё 50 тыс. рублей.

Отметим, что в Чебоксарах появится мемориал, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Он будет федерального значения. Закладка камня под будущий памятник состоялась 4 сентября 2020 года в Чебоксарах с участием главы Чувашии Олега Николаева и заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, тогда руководитель республики в ходе церемонии отметил, что данную тему пять лет назад начинало и до сих пор ведёт ИА REGNUM, поблагодарив журналистов за поднятые малоизученные события тех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Напомним, оборонительные сооружения строились во время Великой Отечественной войны в 1941 — 1942 годах для защиты подступов к Казани. На их строительство мобилизовано более 170 тыс. жителей в Чувашии, по другим данным число строителей достигало 200 тысяч. Для сравнения: на фронт призвали 208 тыс. жителей республики.

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