Корочанский район, , 10:16 — REGNUM Записку из 1976 года обнаружили при сносе гаража в городе Короча Белгородской области. Авторы послания планировали открыть её через три года, однако капсула времени пролежала нетронутой более 44 лет, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Листок, датированный 20 апреля 1976 года, был спрятан в бачок от противогаза. Написали записку семиклассницы школы-интерната, которые поделились ближайшими планами на будущее и планировали открыть капсулу времени на выпускном вечере.

Пользователь паблика «Короча наизнанку» опознал авторов записки по фамилиям, указанным в тексте, и пообещал рассказать о судьбе школьниц.