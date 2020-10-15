Пермь, , 09:35 — REGNUM В Прикамье возбуждено четвертое уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле «Карамель». Обвинение в причинении смерти по неосторожности, а также тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей предъявлено главному инженеру компании «Профи-Дом» Вячеславу Х., сообщает портал «В курсе.ру».

Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбудили 12 октября. По данным следствия, главный инженер знал о незаконной перепланировке, проведенной в подвале, переоборудованном под гостиницу, а также о том, что помещение неоднократно затапливалось. Фигуранту уголовного дела было известно о том, что вводы сетей в дом не загерметизированы, однако мер для устранения нарушения не принял.

Напомним, в ночь на 20 января 2020 года в мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы в подвал хлынул кипяток. Погибли пять человек, среди которых один ребенок. Шесть человек получили травмы. Гостиница находилась на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.

После трагедии, получившей федеральную огласку, уголовные дела возбудили в отношении владельца отеля и инспектора по пожарному надзору. В сентябре 2020 года уголовное дело возбуждено в отношении ООО «Пермская сетевая компания», на балансе которой находятся трубы, где произошла коммунальная авария.

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