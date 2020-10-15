Абакан, , 09:33 — REGNUM Штормовое предупреждение сохраняется в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского гидрометцентра, 15−16 октября в республике ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Местами порывы могут достигать 25−30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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