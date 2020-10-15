Махачкала, , 09:34 — REGNUM Глава села Нечаевка в Кизилюртовском районе Дагестана предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере. В настоящее время чиновник содержится под стражей, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в августе 2020 года глава села получил от жителя республики взятку в размере 800 тыс. рублей. Взамен чиновник передал ему в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью два гектара, находящийся в муниципальной собственности.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. На имущество обвиняемого в настоящее время наложен арест.