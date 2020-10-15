Самара, , 09:34 — REGNUM Семь активных очагов групповой заболеваемости COVID-19 зарегистрировано в Самарской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой. Соответствующий документ опубликован на сайте областного Роспотребнадзора 14 октября.

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В документе отмечается, что инфицирование коронавирусом регистрируется во всех муниципалитетах и во всех возрастных группах. При этом, в структуре заболеваемости преобладают граждане от 30 до 64 лет (61,2%), на долю лиц старше 65 лет приходится 25,1%. А на долю детей до 17 лет приходятся 4%.

Отмечается, что ухудшение ситуации с распространением коронавируса происходит из-за несоблюдения людьми рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 14 октября в Самарской области было выявлено 13 444 случаев заражения коронавирусом, при этом 10 491 человек с ним справились.

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