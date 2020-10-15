Москва, , 09:31 — REGNUM Суд Москвы продлил сроки ареста троим сотрудникам правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, которые являются фигурантами дел об организации преступного сообщества или участии в нем, а также о превышении должностных полномочий.

Новый год в СИЗО встретят бывший врио главы следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник Центра по противодействию экстремизму по КЧР Тимур Бетуганов и следователь следственного управления СК РФ по КЧР Андрей Филиппов. Как пишет ТАСС, подозреваемые в оказании покровительства экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу — советнику ПАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову пробудут под стражей до 23 января 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, двое высокопоставленных сотрудников СКР И МВД по КЧР, а также следователь СКР обвиняются в оказании помощи по избежанию уголовного преследования отцу и сыну Арашуковым, которых подозревают в причастности к двум убийствам и хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей.

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