Москва, , 09:31 — REGNUM Регулярное мытьё рук с мылом является самым простым и доступным способом защиты от многих инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

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Ежегодно 15 октября отмечают Всемирный день чистых рук. Это мероприятие направлено на формирование у людей полезной привычки.

«Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — отметили в ведомстве, ссылаясь на данные международной организации «Глобальное партнерство по мытью рук».

При мытье разрушается внешняя мембрана вируса, и он теряет активность. Руки нужно мыть до и после использования средств индивидуальной защиты, после посещения общественных мест, транспорта, туалета, после контакта с такими предметами, как денежные купюры.

Простая процедура защищает и от таких болезней, как холера, лихорадка Эбола, гепатит Е, она снижает риск возникновения острых кишечных заболеваний.