Ярославль, , 09:30 — REGNUM Пациенты Ярославской областной инфекционной больницы, которые лечатся от COVID-19, поблагодарили врачей за работу. Открытое письмо опубликовала член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная инфекционная больница Страница Людмилы Шабуевой в Facebook

Общественник сообщила, что в больнице лечится ее мать. Вместе с соседками по палате она составила письмо и попросила его опубликовать.

«Хочется выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, в том числе санитаркам, медсёстрам и, самое главное, врачам за то, что исполняют свой долг и делают свою работу со всей душой, несмотря ни на что: ни на большое количество пациентов, ни на тяжесть пребывания в комбинезонах защитных, в которых невозможно дышать и в которых порой врачи и медсестры пребывают по 5−6 часов непрерывно. Низкий вам поклон за вашу душевность и профессионализм. Отдельную благодарность хочется выразить заведующей отделением Скрипко Ксении Александровне. Это человек своего дела и Врач с большой буквы. Спасибо вам за то, что не даёте отчаиваться вашим пациентам в такой сложной для них болезни, спасибо за то, что вкладываете душу в свою работу и каждого пациента пытаетесь поддержать. Низкий вам всем поклон от тех кто лежит сейчас здесь и лечится от тех кто уже выздоровел под вашим чутким руководством!», — написали пациенты Ярославской областной инфекционной больницы.

Жители Ярославской области нередко обращают в социальных сетях на различные проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи в пандемию. Но есть и обратные случаи — когда люди открыто благодарят врачей за спасение жизней и внимательное отношение к пациентам.

«Обратите внимание на фото. Оно было сделано вчера в одной из ковидных палат Инфекционной больницы, пишет Людмила Шабуева. — На фото медсестра делает укол. У пациентки катетер в кисти и чтобы женщину не тревожить и не поднимать с постели, медсестра встала на колени… Этим людям не то что благодарности и премии, им государство должно обеспечить безбедную жизнь до конца дней».

Медсестра делает укол Страница Людмилы Шабуевой в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 октября в больницах региона лечились 1011 пациентов с COVID-19 и симптомами этой болезни.

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