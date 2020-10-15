Москва, , 09:36 — REGNUM Указ о награждении главы департамента здравоохранения столицы России Алексея Хрипуна и главврача столичной Станции скорой и неотложной медпомощи Николая Плавунова орденами Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Документ 15 октября обнародован на официальном портале правовой информации.

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"Наградить (орденом Александра Невского) Хрипуна Алексея Ивановича — министра правительства Москвы, руководителя департамента здравоохранения города Москвы», — говорится в тексте указа.

Кроме того, в нем сообщается, что орденом Александра Невского также награжден главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова города Москвы Николай Плавунов.

При этом уточняется, что московские медики удостоены данных наград за заслуги в борьбе с коронавирусом и самоотверженность, которая была проявлена ими при исполнении профессионального долга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова указом президента РФ Владимира Путина награждена орденом Почёта.