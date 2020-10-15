Варшава, , 09:27 — REGNUM С 15 октября в магазинах и аптеках Польши действуют новые правила посещения — введено отдельное время, когда их могут посещать только пожилые люди старше 60 лет. Об этом передает Onet.pl.

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Отдельное время для посещения только пожилых людей действует с 10 до 12 часов утра с понедельника по пятницу. Данное решение было принято в соответствии с постановлением Совета министров об установлении определенных ограничений и запретов в связи со вспышкой коронавируса.

В то же время данное правило не применяется, если пенсионеру необходимо срочно купить лекарственный препарат, медицинское устройство или продукт питания, если их отсутствие может угрожать жизни или здоровью. В таких исключительных случаях пожилые люди могут посещать торговые точки и вне указанных временных рамок.

Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время встречи с министром здравоохранения Адамом Недзельским, данное положение призвано защитить пожилых людей от COVID-19. Также глава правительства напомнил статистику, что среди людей старше 80−85 лет, инфицированных коронавирусом, умирает почти каждый пятый. «Все наши действия должны служить снижению заболеваемости, особенно среди пожилых людей», — пояснил Моравецкий.

«Среди людей старше 60 лет почти половина пациентов находится в больницах. То есть пожилые люди действительно тяжело переносят вирус. Мы призываем их оставаться дома», — подчеркнул премьер.

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