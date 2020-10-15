Тюмень, , 09:25 — REGNUM Тюменский областной суд ограничил посещения граждан для профилактики распространения коронавирусной и острой респираторной инфекций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Приостановлен личный приём граждан, документы выдаются через «Почту России» или электронную почту.

Вход в здание суда разрешён только участникам судебных процессов с соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. На входе в здание Тюменского областного суда производится термометрия и предлагается антисептик, в помещениях суда дважды в день проводится влажная уборка с дезинфекцией.