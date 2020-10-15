Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Стоимость проезда на 50 линиях маршрутного такси, обслуживаемых одним из крупнейших перевозчиков ОАО «Третий парк», достигла 50 рублей.

Маршрутное такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает издание «Фонтанка», повышение стоимости проезда где-то на рубль, а где-то на шесть заметили пассажиры маршрутных такси. Теперь стоимость проезда на них составляет от 40 до 50 рублей.

Изменения, как пояснили в компании-перевозчике «Третий парк», связаны со снижением пассажиропотока из-за пандемии, сопутствующих ограничений, а также с тем, что повышения цен не было с начала года.

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