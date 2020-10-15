Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM Погоду в Санкт-Петербурге в четверг, 15 октября, определяет северная и северо-западная периферия циклона, центр которого будет находиться над Вологодской областью.

Осень в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице из-за этого будет облачно, пройдут кратковременные дожди, однако температура воздуха по-прежнему останется немного выше климатической нормы для середины октября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, температура воздуха в дневные часы в Петербурге составит +7… +9 градусов, в Ленинградской области +5… +10 градусов. Ветер северный 4−9 м/с. Атмосферное давление в норме.

По данным петербургского гидрометцентра, в пятницу, 16 октября, ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1… +3 градуса, на побережье Финского залива до +5 градусов, днем +4… +6 градусов.

В Ленинградской области в пятницу облачная с прояснениями погода, ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью −2… +3 градуса, днем +2… +7 градусов.