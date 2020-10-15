Сеул, , 09:23 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения японским энцефалитом в 2020 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, данное заболевание было выявлено у 68-летней женщины 14 октября.

Известно, что точную причину возникновения высокой температуры, головной боли и озноба удалось выяснить спустя девять дней после первого приёма у врача. В настоящее время врачи оценивают состояние пожилой женщины, как стабильное.

Как утверждают медики, у 99% людей укус переносчика может не вызвать каких-либо симптомов, а уровень смертности от японского энцефалита колеблется от 20 до 30%.

В 2019 году в стране было зафиксировано 34 случая заражения японским энцефалитом, шесть человек скончались.

Японский энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары.