Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией перенес младший сын президента США Дональда Трампа — 14-летний Бэррон. Об этом 15 октября сообщила супруга американского лидера — Меланья Трамп — в заявлении, которое было обнародовано на сайте Белого дома.

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Как отметила первая леди США, у сына американского президента заражение прошло в бессимптомной форме.

«К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы», — написала в своем сообщении Меланья Трамп, при этом коронавирус был выявлен у Бэррона после того, как тесты на его наличие дали положительный результат у Трампа и его супруги.

«В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе», — также написала первая леди США и добавила, что позднее младший сын Трампа сдал ещё один тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Кроме того, Меланья Трамп сообщила, что результат ее теста на SARS-CoV-2 также был отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.