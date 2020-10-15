Москва, , 09:10 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на закреплении в законодательстве понятий «самоизоляция», «режим самосохранения», «масочный режим».

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"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — заявила Матвиенко в интервью ТАСС.

При этом, по ее мнению, с одной стороны, никакой избыточности не должно быть, с другой — эти меры должны эффективно защищать жизни и здоровье людей.

«Безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной», — отметила спикер Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума и Совфед уже поработали над определениями удаленной занятости и дистанционного обучения.