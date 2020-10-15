Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве 15 октября ожидается до 15 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда в сопровождении порывистого ветра будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух», — говорится в информации.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, в Московской области — до 16 градусов. Скорость ветра достигнет 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, бархатный сезон на российских курортах завершится в середине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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