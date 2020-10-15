Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сделали еще 35 207 человек, сообщили 15 октября в городском оперативном штабе. Это на 920 человек больше объема тестирования в предыдущие сутки. Суточный показатель тестирования заметно вырос по сравнению с уровнем прошлой недели.

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Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на оперштаб, под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию в городе остаются 2475 человек. В том числе 23 человека находятся в обсерваторе, остальные — на самоизоляции. Количество находящихся под наблюдением за сутки сократилось на 372 человека.

Напомним, за 13 октября в Петербурге было зафиксировано 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 30 человек из числа заболевших ранее. Данные за 14 октября станут известны позже.

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