Каракас, , 08:59 — REGNUM В Венесуэле приступают к испытаниям российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

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Всего участие в клинических исследованиях примут две тысячи добровольцев. Венесуэльский лидер добавил, что также несколько тысяч доз вакцины поступило из Китая. Он отметил, что пока эти препараты не находятся в массовом производстве, однако после завершение I и III фазы испытаний российской и китайской вакцин и получения разрешения от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения в стране планируется приступить к массовой вакцинации.

Мадуро уточнил, что это может произойти уже к апрелю 2021 года, а может быть и раньше.

«Мы будем вакцинировать в первую очередь весь медицинский персонал страны, работников системы здравоохранения страны, учителей, пожилых людей», — подчеркнул Мадуро, слова которого приводит министерство коммуникации и информации Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Венесуэла получила в начале октября. Боливарианская Республика стала первой из стран Западного полушария, кому поставили это препарат. Известно, что вакцинирование добровольцев будет проводиться в рамках плацебо-контролируемого тестирования вакцины «Спутник V». Всего в нём примут участие около двух тыс. граждан Венесуэлы.

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что уже получил запросы на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Так, закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. В частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.