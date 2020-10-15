Оренбург, , 08:50 — REGNUM В Оренбургской области все больницы с 12 октября перешли на новую форму работы, сообщает областной минздрав.

В учреждениях ввели телефонный мониторинг амбулаторных пациентов. Ранее минздрав поручил главным врачам организовать такую форму работы. В течение недели больницы занимались организационно-подготовительной работой — настройкой работы кол-центров для мониторинга амбулаторных больных, открытием дополнительных кабинетов для приема инфекционных больных, приемом волонтёров, организацией дополнительных телефонных линий.

По словам министра здравоохранения Татьяны Савиновой, разработаны чек-листы по варианту «светофора», где жалобы пациентов оцениваются по показателям, которые отображаются в цветовой гамме. «Конечно, первичный осмотр — очный, затем ведётся телефонный мониторинг состояния пациентов после выписки из стационара и пациентов, болеющих в легкой форме и находящихся на домашнем лечении. Основная задача — выявить пациентов, у которых отмечается ухудшение состояния и которым требуется повторный осмотр врача», — сказала она.

С помощью оперативного мониторинга намерены выявить «узкие места» в первичной медицинской помощи и работать над устранением проблем. «Главная наша задача на сегодня — оперативно снять напряжение населения по недозвонам и разгрузить от очередей поликлиники», — подчеркнула Савинова.

На сегодняшний день все больницы максимально включились в работу, и пациенты фиксируют положительные результаты. «Мы круглосуточно работаем над улучшением медицинского обслуживания в период чрезмерной нагрузки на службу здравоохранения», — резюмировала министр.