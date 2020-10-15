Найроби, , 08:55 — REGNUM Директоров школ Кении предупредили о недопустимости прямого опрыскивания учащихся дезинфицирующими средствами в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Кении.

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Данное заявление было сделано после того, как в сети распространилось видео, на котором школьницы стоят в очереди на опрыскивание дезинфицирующим средством.

Административный секретарь министерства Рашид Аман заявил, что используемые для опрыскивания помещений химические вещества не подходят для людей. Он сказал, что министерство решительно осуждает опрыскивание студентов данными средствами.

По руководящим принципам Всемирной организации здравоохранения опрыскивать людей также не рекомендуется, так как это может навредить их здоровью. Напомним, что выпускники начальных и средних школ Кении возобновили обучение в понедельник, 12 октября.