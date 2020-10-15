Саратов, , 09:31 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 октября коронавирус выявлен у 17 599 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 152 жителей региона. Накануне инфицированы были 153 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 891 человек, за сутки — 112 пациентов. Всего скончались 128 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 123 человека из числа контактных, 28 случаев — с неустановленным источником заражения, один — завозной. Наибольшее число инфицированных среди лиц старше 60 лет — 57 человек, 11 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 530,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области зараженными новой коронавирусной инфекцией числятся 68 сотрудников и 79 студентов высших учебных заведений. Всего на дистанционное обучение перешли 64 группы в восьми вузах региона.

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