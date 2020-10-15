Сухум, , 08:52 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 14 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 134 человека, у 49 из них диагноз COVID-19 подтвердился», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 168 пациентов, у 147 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 18 человек. Всего в Абхазии выявили 2479 носителей SARS-CoV-2. Из них 1100 победили инфекцию, в том числе 13 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 23 человека с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что министр обороны Абхазии Владимир Ануа ранее обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой прислать для лечения пациентов с COVID-19 полевой госпиталь с необходимым оборудованием и медикаментами, а также направить бригаду медиков.

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