Москва, , 08:47 — REGNUM Дело бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева дошло до суда. Его обвиняют в похищении человека, вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Никулинском районном суде Москвы, куда для рассмотрения передано уголовное дело.

Согласно материалам следствия, Цицулаев вместе с еще восемью соучастниками, в том числе двумя сотрудниками главного управления угрозыска МВД РФ похитили коммерсанта Али Закриева и вымогали у него 109 млн рублей. Эти деньги якобы он был должен бизнесмену Андрею Новикову, основавшему платежную систему Delta Key. По информации «Коммерсанта», Новиков считает, что «специалист по управлению капиталами Али Закриев похитил у него 109 млн руб. через расчетный центр в Астрахани».

К «выбиванию» похищенных денег он привлек Цицулаева, который в свою очередь пригласил помощников из органов правопорядка — заместителя начальника 16-го отдела 5-го управления главного управления угрозыска подполковника Виктора Ольшанского и старшего оперативного уполномоченного этого отдела подполковника Алексея Ольшанского.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев был задержан в Брянской области в 2017 году. С 2014 года он находился в розыске в связи с уголовным делом по статье «Организация насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Сообщалось, что его также обвиняют в мошенничестве. В 2014 году Цицулаев якобы получил от жены бизнесмена Андрея Новикова 50 тыс. евро за организацию его освобождения из СИЗО, в котором тот находился из-за уголовного дела о вымогательстве и похищении человека. Деньги Цицулаев взял, а обещанного не выполнил и сбежал.

Читайте также: Задержан экс-представитель Кадырова на Украине Рамзан Цицулаев