Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM Специалисты выбрали наиболее оптимальный и безопасный вариант решения проблемы фенольного озера в центре Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом 14 октября заявил начальник департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Петр Потапов.

«Все варианты ликвидации отстойника-накопителя детально прорабатывались, исходя из критериев экологической эффективности, наличия государственных экспертиз, а также опыта промышленной апробации этих технологий», — отметил он.

По его словам, решение по ликвидации будет принято совместно с жителями города. Главный гидрогеолог компании «Недра-Геомониторинг» Людмила Кислицына добавила, что ликвидировать «озеро» путём вывоза недопустимо из-за высоких рисков. По её словам, важно обезвредить отходы на месте.

«Могу с полной уверенностью сказать, что переработка смолы и загрязнённых грунтов на территории, прилегающей к техногенному объекту, является самым целесообразным способом, так же как и метод пиролиза», — подчеркнула она.

Напомним, фенольным озером в Бурятии называют отстойник, в котором содержатся около 70 тыс. тонн отходов местного ЛВРЗ. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил о планах сжечь отстойник, что может усугубить и так непростую экологическую ситуацию в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы рассказал о планах сжечь фенольное озеро в Улан-Удэ