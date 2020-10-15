Париж, , 08:44 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 22 591 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 779 063.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 33 037.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено 12 993 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.