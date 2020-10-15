Махачкала, , 08:49 — REGNUM Соблюдение масочного режима в общественном транспорте ужесточат в Дагестане, проверять его будут сотрудники полиции. Пассажиры без средств индивидуальной защиты (СИЗ) не будут допускаться в салоны машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Накануне, 14 октября, в ведомстве прошло совещание по вопросу перевозки пассажиров в период пандемии коронавируса. Руководитель министерства Ширухан Гаджимурадов сообщил об усилении масочного режима в общественном транспорте региона.

«Число заболевших растет с каждым днем, и игнорировать этот факт становится невозможным. Наша задача — не допустить в Дагестане повторной вспышки заболеваемости», —обратился Гаджимурадов к директорам автотранспортных предприятий.

Перевозчикам указано на необходимость обеспечить водителей общественного транспорта СИЗ, а также развесить объявлия, наклейки с информацией о том, что проезд без масок запрещен. Водители должны предупреждать об этом пассажиров перед посадкой.

Руководитель управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин сообщил, что с 15 октября сотрудники полиции по поручению регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 будут проверять ношение масок в пассажирском транспорте. По его словам, для начала будет применяться механизм предупреждения.

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