Уфа, , 08:46 — REGNUM Проведение экскурсий приостанавливается с 17 октября по 1 ноября в заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба этого музейно-экскурсионного комплекса.

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По сообщению пресс-службы заповедника, эта мера вводится для недопущения распространения коронавируса. В это же время не будет производиться заселение в гостевые домики.

Руководство заповедника также просит туристов не планировать в этот период поездки в пещеру Шульган-Таш (Капову), поскольку она расположена на его территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил ужесточить масочный режим в госучреждениях республики.

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