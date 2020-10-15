Хабаровск, , 08:46 — REGNUM На встрече с работниками бюджетной сферы врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал решить ряд вопросов, касающихся деятельности учреждений образования, культуры и спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Собравшихся интересовали привычные вопросы: заработная плата, обеспечение жильём, необходимость корректировки краевых нормативных актов в части организации различных направлений работы.

«Любые вопросы и даже конфликтные ситуации можно и нужно решать за столом переговоров. Для людей не имеет значения, кто виноват в той или иной проблеме — мэр города, губернатор или ещё кто-то. Главное — чтобы вопрос решился», — сказал Дегтярёв.

Прозвучала просьба о возврате к строительству МЖК в Хабаровском крае — несколько лет назад молодёжи, работающей в социальной сфере, было доступно приобретение квартиры в рассрочку.

Художественный руководитель и главный режиссер камерного театра «Триада» Вадим Гогольков обратился к Михаилу Дегтярёву с просьбой помочь в приобретении автобуса для гастролей артистов.

Директор школы № 77 Татьяна Пчелкина и заведующая детсадом №1 Наталья Ночная озвучили две важные проблемы, которые непосредственно касаются здоровья детей. Это возвращение в школах и детских садах медицинских кабинетов с медработником в течение всего дня, а также модернизация школьных пищеблоков.

«По медкабинетам — знаю об этой проблеме. Не так просто её решить. Дам поручение проработать предложения. Программу модернизации школьных пищеблоков уже распланировали. Попробуем за год это решить. Деньги в краевом бюджете заложили. И, раз мы будем менять во многих школах оборудование, надо поэкспериментировать и с новыми формами организации питания — например, со шведским столом. Такая практика уже есть в нескольких российских регионах», — ответил Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал школьные столовые во Владивостоке и в крае. По итогам проверок питания детей мэр приморской столицы Олег Гуменюк принял кардинальные кадровые решения.