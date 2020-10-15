Тюмень, , 08:35 — REGNUM Тюменцы активно голосуют за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Кампания по сбору подписей стартовала в начале октября 2020, сообщает «Тюменская область сегодня».

На сайте за-тюмень.рф за присвоение Тюмени звания «Город трудовой доблести» проголосовали уже более пяти тысяч человек, волонтёры собрали ещё 14 тысяч подписей.

Как сообщает историк Виктор Южаков, в годы Великой Отечественной войны в Тюмени производили для фронта всё: начиная от торпедных катеров и заканчивая гармонями. Люди работали по 14 часов в сутки и многие тюменцы в годы войны ночевали прямо в заводских цехах — не было сил и времени добраться до дома. Тюмень, по мнению историка, безусловно, заслужила почётное звание.

Напомним, звания «Город трудовой доблести» удостоены 20 российских городов. Но в списке пока нет Тюмени.