Ульяновск, , 08:34 — REGNUM Жителям Ульяновской области напоминают о соблюдении режима самоизоляции через систему оповещения гражданской обороны. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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В рамках пандемии коронавируса в области проводится информационная работа среди населения, особое внимание уделено мерам профилактики и санитарно-эпидемиологическим требованиям. К этой работе подключились спасатели: в ведомстве отмечают, что организовано информационное оповещение населения о необходимости соблюдения мер предосторожности через систему оповещения гражданской обороны.

Аудиосообщения транслируются трижды в день во всех районах Ульяновской области по автоматизированной системе централизованного оповещения через громкоговорители. Эта работа будет проводиться до снятия режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября в Ульяновской области вернули часть ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, жителям старше 65 лет и с хроническими болезнями снова рекомендуется оставаться дома, исключение составляют: необходимость обращения за медицинской помощью, выгула животных, покупка продуктов питания и лекарств.

Напомним, на 14 октября в регионе подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, умерли 195 пациентов с COVID-19.

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