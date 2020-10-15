Тбилиси, , 08:39 — REGNUM В медицинских учреждениях Грузии мобилизовано порядка 3,5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, но при необходимости их число можно увеличить до 5,5 тыс. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 14 октября заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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Глава минздрава отметила, что в Грузии 6362 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция», но только около 2,2 тыс. лечат в клиниках, а остальные находятся дома или в специализированных гостиницах.

«Успешно функционируют и ковид-гостиницы, осуществляются консультации семейных врачей. Большая часть активных пациентов лечатся в ковид-гостиницах и у себя дома», — сказала Тикарадзе.

По ее мнению, даже при росте количества носителей коронавируса, дефицита коек в медучреждениях быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 октября в Грузии за сутки выявили 680 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны.

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