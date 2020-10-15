Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM В Бурятии возобновляют работу открытые термальные бассейны, ранее закрытые из-за «коронавирусных» ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они могут работать при загрузке не более 25% от нормальной и при строгом соблюдении санитарных требований.

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"При бальнеологических процедурах также сохраняется требование по соблюдению социального дистанцирования. Объекты будут оснащены оборудованием по обеззараживанию воздуха в помещениях», — отметили в правительстве.

Добавим, что решение принято на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, за минувшие сутки в республике выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрировано три новых летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

В связи с этим наряду с решением об открытии бассейнов объявлено о переходе ЗАГСов на работу по предварительной записи. Медицинские организации временно прекращают проведение профилактических осмотров и диспансеризации в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия переходят на гибкий график работы, что позволит исключить скопление сотрудников в общественном транспорте и служебных помещениях.

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