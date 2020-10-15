Сеул, , 08:29 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 95 случаев заражения — локальные, еще 15 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 24 988.

Известно, что увеличение числа случаев заражения произошло спустя три дня после ослабления ограничений режима социального дистанцирования. Кроме того, резкому росту числа инфицированных поспособствовало появление очага инфекции в медицинском учреждении в Пусане, где коронавирус был выявлен у 43 пациентов и девяти сотрудников.

Число жертв пандемии увеличилось на одного человека, до 439 человек. Коэффициент смертности вырос до 1,76%.

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