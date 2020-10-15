Красноярск, , 08:30 — REGNUM В Красноярском крае руководителя золотодобывающего предприятия «Прииск Дражный» подозревают в нарушениях правил охраны окружающей среды при добыче золота и незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, в 2018—2019 годах при добыче золота на территории Северо-Енисейского района Красноярского края предприятием «были нарушены правила охраны окружающей среды, приведшие к значительному сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и потере мест, пригодных для нереста литофильных видов рыб (хариус, голец, елец и др.)».

Следствие также утверждает, что работы по добыче золота в Северо-Енисейском районе в 2019—2020 годах осуществлялись без оформления всей необходимой в данном случае документации. В результате чего ущерб от незаконной деятельности предприятия, по предварительным данным, составляет более 70 миллионов рублей.

«Также в ходе следствия был выявлен факт незаконного хранения и реализации драгоценного металла на сумму более 340 миллионов рублей». СК РФ

В настоящее время в отношении управляющего директора ООО АС «Прииск Дражный» возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и части 1 статьи 255 УК РФ («Нарушение правил охраны и использования недр»), а также по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

Расследование продолжается.