Оттава, , 08:24 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2145 и превысило 189 тыс. Об этом 15 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 189 397.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов Канаде от COVID-19 на данный момент достигло 9664 и что свыше 159 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (88 984 заразившихся), Онтарио (61 413) и Альберта (21 199).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.