Москва, , 08:21 — REGNUM Заражение коронавирусом влечет серьёзные последствия для организма человека. Он поражает внутренние органы, но главной его «мишенью» являются лёгкие человека. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — отметила она.

Гришина добавила, что у пациентов с COVID-19 лёгкие, обычный вес которых около 350 граммов, могут увеличиться почти в шесть раз — до двух килограммов. Кроме того, инфекция часто приводит к закупорке лёгочной артерии, а также поражает другие органы человека.

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По её словам, основной возраст пациентов, скончавшихся от коронавируса, составляет примерно 50 лет. Однако, отметила патологоанатом, растёт число жертв коронавирусной инфекции среди молодых пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарские учёные установили, что при новой коронавирусной инфекции происходит повреждение внутренней оболочки (эндотелия) кровеносных сосудов по всему телу, что в конечном итоге может привести к дисфункции внутренних органов человека.