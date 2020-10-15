Челябинск, , 08:20 — REGNUM В Челябинской области началась выдача бесплатных препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

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На них могут рассчитывать граждане в состоянии лёгкой и средней тяжести, которые лечатся амбулаторно. Первыми их получили жители Чебаркуля и Копейска. Получением и выдачей заведуют старшие медсёстры поликлиник.

Главврач больницы Чебаркуля Александр Локтев отмечает, что первыми лекарства получат пациенты с лёгкой симптоматикой. Это полный курс противовирусных препаратов, отметил медик.

«Сказать что пациенты рады — ничего не сказать! Спасибо за такое решение!» — добавил Локтев. Отметим, решение о бесплатной раздаче лекарств ранее приняло правительство Челябинской области.