Богота, , 08:18 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 6061 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 930 159.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 165 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 28 306.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 816 667 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 5015 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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