Оренбург, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области впервые врачи провели процедуру по введению лекарства ребенку, страдающему спинальной мышечной амиотрофией (СМА), сообщает региональный минздрав.

В Центре детской хирургии Оренбургской областной детской клинической больницы 14 октября нейрохирург Алексей Поснов ввел инъекцию «Спинразы» 16-летнему подростку.

Мать мальчика отметила, что самочувствие сына нормальное. Настроение отличное. «Мне кажется, мы все больше волновались и переживали. Он спокоен и улыбается. Это самое главное», — сказала она.

По данным министерства здравоохранения, впереди у мальчика еще пять инъекций и поддерживающая терапия. Это огромный путь, который он будет проходить вместе с медиками и родными. Для области — это большой шаг вперед, так как сегодня подобные инъекции делают преимущественно федеральные клиники.

Стоимость одного укола препарата составляет около 8 млн рублей, а полного курса — почти 47 млн рублей. Семья долго боролась за лекарство для сына. Пришлось обращаться в суд. Затем ждать закупку. После скандала вокруг ее долгого ожидания прокуратура заявила о проверке.

Стоит отметить, в Оренбуржье проживают 29 детей, которым поставлен диагноз СМА.

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