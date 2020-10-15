Берлин, , 08:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 6638 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 октября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 341 223.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 33 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9710.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 284 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (84 161 заразившийся), Бавария (75 535) и Баден-Вюртемберг (56 488).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 4,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.