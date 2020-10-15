Томск, , 08:00 — REGNUM Коронавирус выявлен у 23 человек, прибывших в Томскую область из-за рубежа. Из них 18 заразившихся, в том числе один ребёнок, вернулись в Томскую область в октябре, сообщили ИА REGNUM в администрации региона, ссылаясь на данные управления Роспотребнадзора.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что граждане России, возвращающиеся из других стран воздушным транспортом, должны в течение трёх дней сдать тест на COVID-19. Результат анализа необходимо разместить на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму. До получения результата нужно соблюдать режим самоизоляции.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора за несоблюдение данных требований составили 16 протоколов об административном правонарушении. По итогам рассмотрения судом четырёх протоколов нарушители оштрафованы на общую сумму 38,5 тыс. рублей.

Добавим, с начала возобновления международного авиасообщения в России (1 августа) в Томскую область из заграничных поездок прибыли 4352 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 14 октября коронавирус был выявлен у 9232 человек.

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