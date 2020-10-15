Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM Бабушка и дедушка жившей в шкафу новорождённой девочки намерены её забрать себе. Об этом они заявили в эфире передачи «На самом деле» по Первому каналу.

Бабушка девочки отметила, что они готовы воспитывать свою внучку. Впрочем, вопрос о том, с кем жить ребёнку, решат органы опеки.

Пока девочка находится в Свердловской областной детской больнице №1. Её уже переели из реанимации. Как сообщало ИА REGNUM, полугодовалый ребёнок был найден в шкафу в квартире одного из домов города Карпинска. Там она находилась с самого своего рождения.

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