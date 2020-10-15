Пенза, , 08:40 — REGNUM С начала пандемии по состоянию на 15 октября в Пензенской области от коронавируса скончались 142 человека. Очередной жертвой инфекции стал 55-летний мужчина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пациент страдал несколькими сопутствующими заболеваниями, среди которых: ожирение 1 степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.

Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.

ИА REGNUM напоминает, вернувшаяся из отпуска в Турции жительница Пензы, проигнорировала требования Роспотребнадзора и была оштрафована по решению Первомайского районного суда на 15 тыс. рублей. Женщина 6 сентября вернулась в Россию из-за рубежа и в течение трех дней должна была обследоваться на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), а затем загрузить его результаты на сайт госуслуг, но пренебрегла этим.

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