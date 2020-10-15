Владивосток, , 07:57 — REGNUM В Приморье сформирован перечень региональных и межмуниципальных дорог, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Определены восемь дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью почти 60 км: Шкотово — Партизанск, Штыково — Ивановка — Реттиховка (шесть участков), Владивосток — Находка — Суражевка — Кролевец, Раздольное — Хасан, Краскино — Госграница (шесть участков), Лазо — Заповедный, Екатериновка — Новая Сила, Осиновка — Рудная Пристань, Уссурийск — Раковка — Осиновка,.

Готовится проектно-сметная документация, торги по отбору подрядчиков планируют провести до конца года.

Дорожные объекты для ремонта внутри Владивостокской агломерации будут определены с учётом мнения жителей.

Основные работы по проекту БКАД этого года уже завершены — идёт приёмка дорог, устранение замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, современные и даже уникальные технологии применяются при строительстве автодороги «Обход Хабаровска».