Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM Бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов оставлен под домашним арестом. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Он рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга от 30 сентября и оставил его без изменения. Срок домашнего ареста истечёт 17 ноября, если снова не будет продлён.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласов был задержан в феврале и некоторое время провёл в СИЗО. Ему вменяют коррупционное преступление.

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