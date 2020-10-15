Горно-Алтайск, , 06:57 — REGNUM Республика Алтай вновь бьёт рекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки специалисты выявили 148 новых случаев заражения, что на 14 случаев больше предыдущего рекорда, установленного два дня назад.

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«Коронавирус подтвердился у 59 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 39 жителей Майминского района; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Чойского района, в том числе у трёх детей; у шести жителей Онгудайского района; у пяти жителей Шебалинского района; у трёх жителей Турочакского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 5037. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 3549 пациентов, в том числе 66 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 631 человек.

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